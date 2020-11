Japanse schaatsers mijden WK in Thialf: ‘We zien mensen elkaar omhelzen’

VIDEO Superta­lent Kok (20) verguld met eerste nationale titel: ‘Ik ben echt blij en opgelucht’

31 oktober De titel werd verwacht, maar juist dat zorgde ook voor de nodige druk. Femke Kok had in het voorseizoen indruk gemaakt op de 500 meter, en was de favoriete bij de NK afstanden. ,,Veel mensen verwachten dat je dit zo even doet. Maar als het zo makkelijk was…