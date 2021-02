Jarige Reinier Paping (90) weet alles nog alles van barre tocht: ‘Verdomd, dacht ik, ze willen van me af’

Mantia profiteert van beulswerk Bergsma en verslaat Stroetinga in de sprint

13 februari Arjan Stroetinga heeft bij de WK afstanden in Heerenveen zilver veroverd op de massastart. De 39-jarige Fries moest in de eindsprint de Amerikaan Joey Mantia voor laten gaan. De Belg Bart Swings kwam als derde over de finish. De onttroonde Jorrit Bergsma belandde na een voor hem zware race op de zevende plaats.