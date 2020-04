Joan Haanappel: ‘Ik leef niet naar mijn leeftijd en geloof ook niet dat ik er zo uitzie’

Door Lisette van der Geest



Bij Joan Haanappel is de lach nooit ver weg. Ze lacht als ze vertelt over haar laatste keer uit eten, snel bij de pizzeria, vlak voordat alles in België dichtging. De lach klinkt ook als ze vertelt dat haar man nooit wat moest weten van Facebook, maar nu met vrienden digitaal een herenclub onderhoudt. Vrolijkheid geeft moed en biedt houvast. Haanappel: ,,Ik moet oppassen dat ik niet verdrietig word. Het is zo verdrietig dat we in deze wereld alles hebben, maar niets kunnen. Het virus slaat wild om zich heen, griezelig.’’