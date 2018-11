Joeskov deelt tikje uit aan Nuis en Roest

Denis Joeskov heeft tijdens de eerste wereldbeker schaatsen in Obihiro een tikje uitgedeeld aan olympisch kampioen Kjeld Nuis. De 29-jarige Rus schreef met een baanrecord van 1.44,55 de 1500 meter op zijn naam. Hij verwees Nuis naar de tweede plek (1.44,81). Patrick Roest pakte brons met 1.45,12. Thomas Krol haalde het podium net niet: vierde in 1.45,36.

Joeskov won vorig seizoen vier wereldbekerraces op de 1500 meter. De drievoudige wereldkampioen op de schaatsmijl mocht door de Russische dopingban echter niet meedoen aan de Winterspelen in februari in Zuid-Korea. Nuis profiteerde destijds in Gangneung dankbaar van de afwezigheid van zijn grote rivaal.

Sven Kramer reed in de B-groep de vierde tijd (1.48,10). Daarmee was de Friese kopman van Team Jumbo langzamer dan twee weken geleden bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf (vijfde in 1.47,34). Door aanhoudende rugklachten meldde hij zich vrijdag af voor de ploegachtervolging. Kramer staat nog wel op de deelnemerslijst van de 5000 meter op zondag.

Kramer

,,Het was en is nog steeds het plan dat ik morgen van start ga’', liet Kramer bij de NOS weten. ,,Maar deze rit op de 1500 meter viel gewoon tegen. Ik hoopte op een lekker gevoel en een plaats bij de eerste twee, waardoor ik volgende week weer ik in de A-groep zou mogen meedoen. Maar van allebei was geen sprake. Ik ben hier zeker teleurgesteld over. Ik heb last van mijn rug, ja, en dat is vervelend.’'