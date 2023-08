Jordan Stolz voelt zich thuis bij AH-Zaanlander: ‘In de VS maakten mijn drie wereldtitels niet veel los’

Amerikaan­se schaatssen­sa­tie Jordan Stolz (19) kiest voor Albert Heijn-Zaanlander

Groot transfernieuws in schaatsland, Jordan Stolz kiest de komende drie seizoenen voor een samenwerking met het Nederlandse Team Albert Heijn-Zaanlander. ,,Dit is nu de juiste stap voor mij”, denkt de 19-jarige schaatsrevelatie, die bij de laatste WK in Heerenveen drie wereldtitels won.