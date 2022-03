Jorrit Bergsma na 13 jaar weg bij Jillert Anema

Bij Jumbo-Visma krijgt Bergsma te maken met Jac Orie als coach. ,,Het was geen makkelijke stap om na 13 jaar weg te gaan bij Jillert Anema, maar nu ik de beslissing heb genomen, heb ik er ontzettend veel zin in. Ik ben 36 jaar, maar ik heb het gevoel dat ik nog lang niet klaar ben. Jac staat er hetzelfde in en is er net als ik van overtuigd dat het nog beter kan. Natuurlijk is het voor mij een sprong in het diepe, maar ik verwacht dat het een mooie en succesvolle samenwerking gaat worden. De plannen zijn simpel: een betere en completere schaatser worden en presteren op de juiste momenten”, aldus de vijfvoudig wereldkampioen, die zich aan gaat sluiten bij de langebaanploeg van Team Jumbo-Visma.