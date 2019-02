Jorrit Bergsma: van zero naar hero in 2 dagen

,,Donderdag was het helemaal niks’', zei Bergsma met een glimlach. ,,Ik wist na die slechte 5 kilometer niet wat ik in mijn mars had voor de 10. Daardoor ben ik niet te gek van start gegaan. Ik hoopte mijn race tegen het einde nog af te bouwen, maar ik voelde in de laatste drie ronden aan dat ik daar niet in zou slagen. Het viel mij uiteindelijk mee dat ik alleen in de laatste ronde een 32-er reed. Gelukkig was het net voldoende voor goud. Hier ben ik super blij mee.’'