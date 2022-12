Jutta Leerdam blijft ongeslagen op 1000 meter, ook goud voor Hein Otterspeer en Irene Schouten in Calgary

Jutta Leerdam heeft ook de derde 1000 meter in de wereldbeker op haar naam geschreven. In Calgary versloeg de wereldkampioene sprint met 1.12,82 de Amerikaanse Kimi Goetz en Vanessa Herzog uit Oostenrijk.

Leerdam was al de snelste bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger en Heerenveen. In Calgary nam ze het in de voorlaatste rit op tegen Antoinette Rijpma-De Jong. Met een snelle tweede bocht liet de schaatsster van Jumbo-Visma haar ploeggenote ver achter zich en hield dat ook in de slotronde vol. Ze dook 0,71 seconde onder de tijd van Goetz.

Rijpma-De Jong kwam tot 1.13,64 en dat was goed voor de vijfde plaats. Olympisch kampioene Miho Takagi uit Japan kwam in de slotrit slechts tot de vierde tijd met 1.13,57.

Isabel Grevelt kon haar derde plaats in Heerenveen geen vervolg geven. Ze reed ondanks een wankele start, wel een nieuw persoonlijk record en werd met een tijd van 1.14,17 zevende.

Michelle de Jong verbeterde ook haar eigen toptijd naar 1.14,29. Dat leverde haar de achtste plaats op. Marrit Fledderus bleef in haar rit tegen de Amerikaanse Kimi Goetz met 1.15,00 steken op de dertiende plek.

Volledig scherm Jutta Leerdam. © Pro Shots / Erik Pasman

Ook goud voor Otterspeer op 1000 meter

Ook Hein Otterspeer pakte in Calgary goud op de kilometer. De 34-jarige schaatser van Reggeborgh kwam in zijn rit tot 1.07,28 en bleef daarmee de Canadezen Laurent Dubreuil en Antoine Gélinas-Beaulieu nipt voor.

Otterspeer dook dankzij een goed eerste deel 4 honderdsten van een seconde onder de tijd van Gélinas-Beaulieu. Hij zag daarna dat landgenoten Thomas Krol en Joep Wennemars niet aan zijn tijd kwamen. Krol werd met 1.07,70 achtste. Wennemars verbeterde zichzelf tot 1.08,08, maar werd daarmee slechts dertiende.

Dubreuil begon in de voorlaatste rit heel snel, maar leverde zijn voorsprong in de laatste bocht toch in. Hij strandde op 2 honderdsten van een seconde van Otterspeer.

Kai Verbij startte vanwege een eerder opgelopen liesblessure in zijn eerste 1000 meter van het wedstrijdseizoen. De regerend wereldkampioen op de kilometer reed in de eerste rit tegen de Brit Cornelius Kersten en kwam tot 1.07,63, goed voor de zevende plaats.

Volledig scherm Hein Otterspeer met de Canadezen Laurent Dubreuil en Antoine Gelinas-Beaulieu op het podium. © Pro Shots / Erik Pasman

Irene Schouten wint op massastart

Irene Schouten heeft bij de wereldbeker in Calgary de derde wedstrijd op de massastart op haar naam geschreven. De olympisch kampioene op dit onderdeel poetste daarmee ook haar tegenvallende optreden op de 3000 meter van afgelopen vrijdag weg. Ze versloeg na 16 ronden in een lange sprint de Amerikaanse Mia Kilburg en de Canadese Ivanie Blondin.

Marije Groenewoud ging vroeg een keer in de aanval, maar kreeg de ruimte niet. Halverwege nam Schouten het initiatief even over. De twee Nederlandse schaatssters maakten er een zware wedstrijd van. Groenewoud versnelde in de laatste ronde en Schouten leek in de sprint, net als eerder in Stavanger, geklopt te gaan worden. Maar met een laatste krachtsinspanning won ze alsnog. Groenewoud eindigde als vierde.

Schouten leed eerder op de 3000 meter een opvallende nederlaag. Ze finishte als zevende op ruime afstand van de Noorse Ragne Wiklund. ,,Na 200 meter hield het op”, zei de drievoudig olympisch kampioene over haar mislukte race.

Volledig scherm Irene Schouten. © Pro Shots / Erik Pasman

1000 meter schaatsen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

1000 meter mannen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Massastart vrouwen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Massastart mannen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Schaatskalender

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen World Cup

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.