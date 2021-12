Jutta Leerdam blijft staan na startschot en ziet Femke Kok record breken: ‘Geen flauw idee wat er gebeurde’

Kok en Leerdam zakten door de knieën, zoals altijd. Ze waren klaar voor de start. Op het moment dat het schot had geklonken ging Kok ervandoor. Leerdam niet, zij keek op, kwam omhoog en bleef verbaasd achter. De vloek uit haar mond was van het beeld af te lezen. Van een valse start was geen sprake. Dus werd het een eenzijdige race.

Kok schaatste stoïcijns door en kwam als eerste vrouw ooit over de streep onder de 37 seconden, 36.96. De schaatsster van Reggeborgh dook vrijdag al met 37,01 net onder het oude Nederlandse record dat Thijsje Oenema in 2013 op dezelfde baan had gereden met 37,06. Leerdam maakte haar ronde wel af en klokte 45.53 seconden. Zij wilde na afloop niet voor de camera's van de NOS verschijnen om zich voor te bereiden op de 1000 meter.

Na haar rit gaf Leerdam wel tekst en uitleg. ,,Ik heb geen flauw idee wat er gebeurde. Ik bewoog en kon eigenlijk niet meer terug, want ik ging naar voren, kwam omhoog en toen schoot hij af. Op dat moment dacht ik: ik ga gewoon, dan heb ik in ieder geval de punten.”



Over haar 1000 meter waar ze tweede werd, was Leerdam ruimschoots tevreden. Ze werd tweede in 1:12.25. ,,Ik ben blij dat ik lekker schaatste. Het is lastig om na zo'n rit meteen om te schakelen. Nu heb ik mijn tweede medaille ooit op de World Cup. Normaal ben ik hier niet zo goed en wel op de WK's, maar hier ben ik wereldkampioen geworden dus ik wilde hard schaatsen. En dat is gelukt.”