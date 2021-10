Jutta Leerdam deelt concurrentie stevige tik uit op 500 meter bij NK

Voor Leerdam is het de tweede Nederlandse titel op de 500 meter. Ze werd eerder Nederlands kampioen in 2019 en is de regerend Europees kampioene sprint. De sprintster van Worldstream opende in beide races langzamer dan Kok, maar had met krachtige slagen beide keren een sneller rondje. In het rechtstreekse duel op de tweede 500 meter passeerde Leerdam haar concurrente met de laatste binnenbocht en hield die voorsprong vast.