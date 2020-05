Jutta Leerdam dicht bij akkoord met Jumbo-Visma

Sprintvrouw

Leerdam zou de enige sprintvrouw in het team van Orie zijn. Jumbo-Visma beschikt momenteel over een allroundtak bij de mannen en vrouwen, met onder meer met Sven Kramer, Patrick Roest en Carlijn Achtereekte en heeft sprintmannen in de gelederen. Maar Orie beschikt ook over een opleidingsteam, met mannelijke sprinters. Orie: ,,Als je naar de rondjes kijkt die ze (Leerdam, red.) kan rijden, ze rijdt veruit de snelste rondjes van alle dames in Nederland. Hoewel, als Jorien ter Mors goed is, kan zij het ook. Tenminste, dat denk ik. Dan kijk je naar die tijden van: oké, die jongens die ertussen zitten, dat is precies de maat die je zou willen hebben.”