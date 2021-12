Jutta Leerdam kijkt ook naar andere afstanden: ‘Mijn rondje is al een van de snelste in het veld’

,,De vorm is goed”, zegt Leerdam. ,,Ik merk dat die alweer een stap hoger is dan bij de wereldbekerwedstrijden. Dat voel ik in de trainingen op het ijs, dat ik in de ‘flow’ kom en mijn kracht kwijt kan. De komende dagen wil ik dat alleen nog verder uitbouwen.”



Leerdam benadert het OKT hetzelfde als de voorgaande toernooien. ,,Het blijft dezelfde wedstrijd tegen dezelfde tegenstanders”, zegt ze daarover. ,,Ik rijd ook allereerst tegen mezelf en niet per se tegen mijn tegenstander. Ik probeer het beste uit mezelf te halen.”