Jutta Leerdam maakt overstap naar Jumbo-Visma: ‘Ik heb superveel ambities’

Leerdam heeft bij de ploeg van coach Jac Orie een contract voor twee jaar ondertekend. ,,Ik vind het supermooi dat ik nu deel uitmaak van Team Jumbo-Visma”, aldus Leerdam. ,,Ik heb de laatste tijd veel nagedacht, dingen op een rijtje gezet. Uiteindelijk denk ik dat ik met deze stap de juiste keuze heb gemaakt. Vanaf het moment dat ik met Jac sprak, voelde ik me welkom. Uit alles bleek dat de ploeg mij graag wilde hebben. Het respect voor mijn prestaties, maar ook voor mij als persoon spatte ervan af. Dat deed mij goed.”

De schaatsster uit ‘s-Gravenzande veroverde vorige maand voor het eerst in haar loopbaan de wereldtitel sprint. Op de Olympische Spelen van Peking pakte ze zilver op de 1000 meter. Op die afstand was ze in 2020 al wereldkampioen, terwijl ze ook op de teamsprint bijdroeg aan twee wereldtitels. Ze werd de afgelopen jaren begeleid door coach Kosta Poltavets.