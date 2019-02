Jutta Leerdam: meer dan een schaatsster

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@juttaleerdam) op 19 Jan 2019 om 3:38 PST Door Lisette van der Geest



Een paar maanden geleden zaten Jutta Leerdam en John van Lottum aan tafel. Het gesprek duurde al even. Ze hadden het over topsport. Over succes. Na een tijdje meldde Van Lottum maar: ,,Ik ben oud-sporter.’' En terwijl Koen Verweij, ook aanwezig, hard begon te lachen, zei Leerdam: ,,O, echt?’' Van Lottum, terugblikkend: ,,Dat is nou de generatiekloof.’’



Leerdam is in Nederland bekender dan haar sportieve prestaties doen vermoeden. Goed, de inmiddels 20-jarige schaatsster werd onlangs nationaal kampioen sprint. Ze rijdt de WK afstanden morgen. Maar ruim voor haar titel en kwalificatie, schoof ze al aan bij De Wereld Draait Door. Ze is aanvoerder van een nieuwe generatie sporters. Van jonge mensen die anders met hun fans communiceren. Ze valt op, niet alleen met haar prestaties, nog meer met haar voorkomen, presentatie en zelfverzekerde uitspraken. Met foto’s op social media die regelmatig niets met haar sport te maken hebben.

Sabbatical

En ze wil meer. Daarom besloot Leerdam eerder dit seizoen: ik wil geen standaard sportmanager bij mijn ‘team’. En zo benaderde haar vriend Koen Verweij - olympisch schaatskampioen in sabbatical - een paar maanden geleden John van Lottum. De voormalig proftennisser is sinds een paar jaar co-eigenaar van een bedrijf dat zich voor kort vooral richtte op het koppelen van evenementen, artiesten en merken. Niet op het in de markt zetten en het beheren van agenda’s van jonge topsporters in opkomst.



Van Lottum: ,,Maar toen kwam Jutta, die geen onderdeel wilde zijn van een kaartenbak als sporter. Zij wil haar marketing anders benaderen, haar carrière breder maken dan alleen schaatsster en zij heeft een visie die wij delen. Ik vond het trouwens juist wel leuk dat ze om ons verhaal bij ons kwam, niet om wie ik als oud-sporter was.’’



En daar was de appgroep ‘team Jutta’ twee maanden geleden geboren. In die groep: Leerdam, ‘de COO’ (‘Wij geven advies, zij maakt de uiteindelijke call’), Verweij, Van Lottum en zijn zakelijk partner Anke Meulendijks en de vader van Leerdam. De rol van de laatstgenoemde in het team: ,,Een echt vaderlijke rol’', zegt Meulendijks. ,,Beschermend.’'

Wat hij van de in sexy pose geschoten bikini en badpakfoto’s van zijn dochter op social media vindt? Van Lottum: ,,Juist niet lastig, juist mooi. Dát is Jutta. Ze kan zichzelf zijn.’'

Tegenwoordig komen er ook meerdere aanvragen per dag binnen voor Leerdam. Van handtekeningen tot covershoots van tijdschriften tot een showbizzprogramma op commerciële televisie. Dagelijks is er contact. Tijdens het interview weer. Bericht in de appgroep, meldt Van Lottum: ,,Of ze bij Jinek kan aanschuiven. Gaat niet, dan is ze al in Inzell ter voorbereiding op de WK. Teruggeappt: kan het de elfde?’' Ook zijn er nog steeds verzoeken van een sportmanager met de vraag of ze Leerdam kunnen vertegenwoordigen. Van Lottum: ,,Ze is iemand, daar hangt iets omheen. Ze heeft iets. Daar willen ze graag iets mee.’'

Jeugdjournaal

Haar communicatie met fans gaat anders dan in Van Lottums eigen tijd als topsporter. Nu zijn er de ‘socials’, de sociale media-kanalen. Onlangs kwam er een verzoek van het Jeugdjournaal. Dan wordt tegen Leerdam wel gezegd: ‘dat gaan we gewoon doen’. Van Lottum: ,,Dat is haar doelgroep. Dat zijn haar nieuwe fans.’' Overtuigen was niet nodig. Leerdams antwoord: ‘Leuk’, gevolgd door tien uitroeptekens.



Soms moet ze worden geremd. Laatst, tijdens het NK sprint dat ze uiteindelijk won, zei ze na de eerste dag tegen de media: ,,Als ik nog zo’n goede dag heb, win ik met twee vingers in mijn neus.’' Het gevolg: Leerdam kreeg opmerkingen uit de schaatswereld. Ze zou arrogant zijn. Meulendijks: ,,Dat hoort ze en raakt haar, dat wil ze niet.’’



Van Lottum: ,,Ze zei ons dat ze het niet zo bedoelde. Dat ze vanuit zichzelf denkt, niet vanuit de concurrentie. Maar dat het zo geïnterpreteerd wordt, snap ik. Het is ook een woordkeuze die heel anders valt. Dat zijn dingen waarin we haar nog wel kunnen coachen.’'

Strategie

Grote deals zijn nog niet gesloten door ‘team Jutta’. Dat is onderdeel van de strategie: niet zomaar zwichten voor geld, maar strategisch kiezen. Wachten totdat er iets speciaals komt. Meulendijks: ,,Het moet echt iets goeds zijn. Verder gaan. Een voorbeeld? Niet alleen een bikini aanbevelen, maar zelf betrokken zijn bij het ontwerpen.’'

Van Lottum denkt dat Leerdam de potentie heeft om ‘baanbrekend’ te zijn voor het schaatsen. ,,Ook in de manier waarop naar haar als persoon en naar haar als team gekeken wordt. Rintje Ritsma was ooit baanbrekend in het schaatsen met Sanex als sponsor, ik denk dat zij dit wellicht ook kan. In een 2-, 3- of 4.0-versie.’' Maar waar ‘team Jutta’ ook van overtuigd is: het begint met prestaties op het ijs.