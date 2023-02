Kai Verbij mist restant schaatsseizoen door liesblessure: ‘Was gebrand mooie dingen te laten zien’

Russen spreken kunst­schaats­ster Kamila Valieva (16) vrij na dopingrel op Spelen: ‘Geen sprake van schuld’

Het Russische antidopingbureau Rusada gaat kunstrijdster Kamila Valieva niet straffen voor het overtreden van de dopingregels in aanloop naar de Olympische Spelen van vorig jaar in Peking. Volgens Rusada is er geen sprake van ,,schuld of nalatigheid” door de nu 16-jarige Russische met betrekking tot de positieve drugstest in december 2021, meldt wereldantidopingbureau WADA.

