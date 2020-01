Kampioene De Jong: ‘Blij dat ik sterker terug ben gekomen’

Door Arjan Schouten



Even leek Melissa Wijfje met een sterke 1500 meter nog dwars te gaan liggen, maar op de vijf kilometer maakte Antoinette de Jong de klus gedecideerd af. Na haar 6.58,38 op de vijf kilometer mocht de rood-wit-blauwe vlag om voor een ereronde. Haar tweede allroundtitel na die van 2016, maar een met een compleet ander verhaal. ,,Dat ik met deze titel een streep zet onder een moeilijke periode is misschien nog wel belangrijker dan het goud zelf, ja”, zo vertelde de 24-jarige schaatsster van Jumbo-Visma, die een maand terug naast alles greep bij de NK afstanden. Deelname aan het WK afstanden in Salt Lake City kan ze vergeten. Een paar weken mocht ze treuren, maar die periode sloot ze voor haar gevoel nu echt definitief af in Heerenveen. ,,Ik ben weer op de goede weg terug”, stelde ze zelf vast. ,,Waar het in andere wedstrijden fout ging, liep het nu veel beter. Alles was beter dan de rest van dit jaar. Een opluchting, hoor. Na de vijf kilometer viel er echt een last van mijn schouders af.”



,,Een titel is een titel. Maar na de afgelopen maanden mag ik hier extra blij mee zijn”, meende ze. ,,Hier zit een mooi verhaal achter. Het is best moeilijk als je je seizoen een beetje uit elkaar ziet vallen. Herpak je dan nog maar eens. Ik ben heel blij dat ik sterker terug ben gekomen, daar mag ik wel trots op zijn.”