Karolína Erbanova pakt na WK-brons op de langebaan nu ook brons als ijshockeyster

Oud-schaatsster Karolína Erbanova heeft een bronzen medaille aan haar palmares toegevoegd. De Tsjechische die in 2018 stopte met schaatsen veroverde de plak in haar nieuwe sport: ijshockey. Bij het WK won ze met Tsjechië met 8-4 van de Verenigde Staten in de strijd om het brons.

,,Waarschijnlijk trek ik de bronzen medaille aan”, schrijft Erbanová bij een foto met de prijs op Instagram. De drievoudig Olympisch schaatsster veroverde in 2018 immers Olympisch schaatsbrons op de 500 meter en greep in datzelfde jaar ook EK-brons op die afstand. In 2015 greep ze bij de WK afstanden in Heerenveen brons op de 1000 meter. Bij de WK sprint in Kolomna werd ze dat jaar derde in het eindklassement.

Erbanova startte vrij snel na haar afscheid als schaatsster met ijshockey. Het WK in Denemarken was haar eerste grote internationale toernooi als ijshockeyster nadat ze eerder dit jaar een plek in de Olympische selectie was misgelopen.

,,Als iemand me in het voorjaar van 2018 had verteld dat ik nog mee zou doen aan een internationaal sportevenement en dat ik voor de medailles zou strijden, dan had ik het niet geloofd”, schrijft Erbanova. ,,Ik wil het hele team en de 23 meiden waarmee we het geflikt hebben bedanken”, voegt ze eraan toe.