Knegt stelt teleur, Van Kerkhof tweede in B-finale

Van Kerkhof en Van Ruijven sneuvelen in kwartfinale 500 meter

20:26 Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van de 500 meter bij het WK in het Canadese Montréal. Ze werden in de tweede kwartfinale uitgeschakeld met respectievelijk de derde en vierde plaats.