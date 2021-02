KNSB kan kiezen uit tien locaties voor NK: ‘Maar ijsgroei blijft nu het belangrijkste’

Door Arjan Schouten



Een Elfstedentocht? Totaal niet realistisch. Het eerste NK op natuurijs sinds 2013, dáár zet de KNSB met partner House of Sports vol op in voor deze vorstperiode. Uiterlijk begin volgende week moet er voor het eerst in acht jaar tijd weer geschaatst worden om de nationale titels, misschien zelfs komend weekend al. ,,IJs en weder dienende, natuurlijk’’, benadrukt marathoncoördinator Willem Hut, bij het laatste NK op het Veluwemeer zelf nog deelnemer.



Met man en macht is zijn team bezig om een eventueel NK tot in de puntjes voor te bereiden. Komt er morgen zoals verwacht een akkoord vanuit Den Haag, dan gaat er direct een conceptplan richting Ministerie van VWS en de desbetreffende veiligheidsregio.