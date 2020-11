KNSB organiseert twee shorttrackwedstrijden in december

Van 4 tot 6 december wordt in Thialf eerst de Invitation Cup verreden. Voor de internationale krachtmeting hebben Hongarije, Frankrijk en België hun deelname toegezegd, de Polen en Russen zijn ook uitgenodigd maar hebben nog geen jawoord gegeven. Eind oktober ging er op het laatste moment een streep door de Invitation Cup, nadat een aantal shorttrackers positief had getest op corona en een paar anderen om die reden in quarantaine zaten.

Een week later wordt in Heerenveen een nieuwe wedstrijd georganiseerd, de NK afstanden. Dat is geen vertrouwd toernooi in het shorttrack, maar wordt nu gebruikt als extra weekeinde in de wintermaand (12 en 13 december), mede omdat de eerste wereldbekerwedstrijden vanwege de pandemie niet doorgaan.

Los van het Nederlands kampioenschap

De NK afstanden staan los van de ‘normale’ Nederlandse kampioenschappen, waar een puntenklassement wordt gehanteerd aan de hand van de afstanden en het vooral draait om de eindzege. Dat NK staat in januari nog gewoon op het programma. Het belangrijkste toernooi dit seizoen is het WK in Rotterdam, in maart.

Voor de organisatie van de wedstrijden in december werkt de schaatsbond samen met sportmarketingbureau TIG Sports. Anderhalve week geleden werd in Thialf met succes een NK afstanden verreden door de langebaanschaatsers. Dat organiseerde de KNSB samen met House of Sports.

Volledig scherm Suzanne Schulting, coach Jeroen Otter en Daan Breeuwsma met het een panter hartje op zijn helm voor de overleden Lara van Ruijven (#panterlara) tijdens een training in Thialf. © ANP