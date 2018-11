KNSB wacht nog even met bondscoach

KNSB: Geen spijt van brief over medicijnen

16:59 De directie van de Nederlandse schaatsbond KNSB heeft geen spijt van de waarschuwende brief die afgelopen zomer aan de vaderlandse topschaatsers en hun sportartsen is verstuurd. Daarin wordt gewezen op een verantwoord gebruik van medicijnen. De brief lekte uit waarna in de buitenwereld al snel het beladen woord doping viel.