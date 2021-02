KNSB ziet geslaagde bubbel als blauwdruk voor andere toernooien: ‘Hebben iets heel bijzonders gedaan’

Het begon met de EK allround en EK sprint in Thialf (16-17 januari) en eindigde via twee wereldbekers (22-24 en 29-31 januari) met de WK afstanden (11-14 februari). Afgezien van enkele ‘grensgevallen’, die waarschijnlijk een gevolg waren van oudere besmettingen, bleven alle betrokkenen in de Friese schaatstempel en in de vier schaatshotels negatief.

De Wit sluit niet uit dat de ISU, als de coronacrisis aanhoudt, de Nederlandse aanpak als blauwdruk gaat gebruiken voor andere toernooien. ,,Dat denk ik wel, ja. Het olympische testevent voor het shorttrack is in oktober in Peking. Voor de langebaan is dat nog onzeker. In principe staan de vier wereldbekers in november en december gepland voor Noord-Amerika en Europa. Misschien dat de ISU alsnog China toevoegt en Noord-Amerika schrapt. Dat zou wel wenselijk zijn, maar aan de andere kant hebben we dan wel te maken met coronaprotocollen die nu nog niet oké zijn. Als je naar China reist, moet je geloof ik eerst twintig dagen in quarantaine in een overheidsgebouw. Het valt dan niet mee om daarna nog te presteren.”