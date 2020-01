Koelizjnikov klopt Ntab en verovert Europese titel

Nederland­se vrouwen pakken zilver op teamsprint

10 januari Nederland heeft bij de EK afstanden in schaatshal Thialf in Heerenveen zilver behaald op de teamsprint voor vrouwen. De thuisploeg moest in de tweede en meteen ook al laatste race van het zwak bezette onderdeel Rusland voorrang verlenen. De titelhouder zegevierde na de afvalrace over drie ronden in een tijd van 1.26,17. Oranje finishte in 1.26,62.