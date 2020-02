Koelizjnikov snelt naar goud op 500 meter, bijrol voor Nederlanders

Voor Koelizjnikov was het zijn derde wereldtitel op de 500 meter. Eerder pakte hij WK-goud in 2015 en 2016. Hij is ook al drievoudig wereldkampioen op de sprintvierkamp.

Kai Verbij was de beste Nederlander. Hij eindigde met een tijd van 34,32 op de tiende plek. Jan Smeekens reed de twaalfde tijd (34,45). De 33-jarige sprinter is nog steeds de enige Nederlander die bij dit toernooi WK-goud heeft gewonnen op de 500 meter. Dat was in 2017 in Gangneung in Zuid-Korea.