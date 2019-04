Koen Verweij wil via Team Reggeborgh naar Spelen in Peking

Nummer twee uit Elfsteden­tocht 1963 Jan Uitham (94) overleden

21 april De Groningse oud-schaatser Jan Uitham is op 94-jarige leeftijd in zijn woonplaats Ten Boer gestorven. Dat meldden RTV Noord en Dagblad van het Noorden. Uitham nam zes keer deel aan de Elfstedentocht. De meeste roem vergaarde hij met zijn tweede plaats is de barre tocht in 1963. Reinier Paping won die zware editie.