Kok verslaat Leerdam en wint eerste 500 meter in razendsnelle tijd

Dat is de tweede tijd ooit gereden in Thialf. Alleen de Russin Angelina Golikova was in maart van dit jaar sneller in de Friese schaatstempel (37,02). Het Nederlands record is 37,06 en staat al bijna acht jaar op naam van Thijsje Oenema, die deze toptijd in Salt Lake City reed.



Jutta Leerdam, tegenstandster van Kok in de voorlaatste rit, moest zich voor de vijfde keer dit seizoen gewonnen geven op de 500 meter. De Nederlands kampioene op de sprintvierkamp klokte 37,24, eveneens een persoonlijk record. Michelle de Jong verbeterde zichzelf met 37,79 eveneens en reed daarmee de derde tijd.



Later op zondag volgt de tweede 500 meter voor vrouwen. De top 3 van het klassement plaatst zich voor de WK afstanden half februari in Thialf, waarbij de beste tijd in de twee gereden manches telt. De top 5 verdient (ook) tickets voor de twee wereldbekers in januari in Heerenveen.