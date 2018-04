Kramer en Co trappen schaatsseizoen af, zonder Nuis

Rugproblemen zaten Kramer dwars bij Spelen

Sven Kramer heeft door rugproblemen niet optimaal kunnen presteren bij de Olympische Spelen. De schaatser won goud op de vijf kilometer, maar stelde teleur op de tien kilometer. ,,Uiteindelijk had ik het hele jaar al last van rugklachten. Bij mij is het vooral in de lage rug, waardoor ik krachtverlies krijg in mijn linkerbeen. Daardoor is de aansturing het afgelopen jaar niet optimaal geweest.''. Door Rik Spekenbrink



De stem van Sven Kramer galmt onmiskenbaar door de sporthal van Papendal. Het seizoen is nog maar net afgelopen, of hij staat met zijn ploeggenoten van Team Lotto-Jumbo alweer schaatssprongen te maken op een atletiekbaan. De ploeg trapt het schaatsjaar traditioneel vroeg af, dit keer met een eerste trainingskamp in Doorwerth.



,,Een hoog niveau ben je sneller kwijt dan dat je eraan bent gekomen”, verklaart Jac Orie de relatief korte vakantie voor zijn rijders. ,,In mijn ogen heb je de grootste kans op succes als je vroeg begint. Maar we beginnen rustig, hoor.” Kramer heeft er geen moeite mee. ,,Ook nadat ik gisteren 32 jaar ben geworden is trainen voor mij geen opoffering. Schaatssprongen zijn niet mijn favoriet, maar wel effectief.”



Het is relatief rustig deze dinsdag. Kjeld Nuis, vaak de meest aanwezige van het stel, is er niet bij.

Quote We zijn nu een soort voetbal­team dat doorspeelt tijdens de transferpe­ri­o­de. Sven Kramer Het contract van de tweevoudig wereld- en olympisch kampioen loopt eind deze maand af en hij kwam met de geel-zwarte brigade nog geen verlenging overeen. Vraag en aanbod liggen vooralsnog te ver uit elkaar. Afgelopen oktober al deed de ploeg Nuis een aanbod, waarin ook rekening werd gehouden met eventuele olympische medailles, maar dat werd door de schaatser afgewezen. Diens tegenaanbod was voor de ploeg weer te veel van het goede.



,,Ons budget is niet oneindig, ik kan van 1 euro geen 2 euro maken”, zegt Orie. ,,Ik hoop dat het goed komt, ik werk al sinds 2009 met Kjeld. Maar ik kan echt niet zeggen hoe groot die kans is. Ik doe de onderhandelingen niet, maar heb enige ervaring, dit soort processen kunnen alle kanten op. Iedereen doet zijn best, maar er zijn wel grenzen.” Orie weet dat Nuis ook met andere partijen sprak. ,,We willen hem zeker niet in de weg staan. Ik gun hem alles.”

Met zes schaatsers begon Orie aan de eerste training: sprinters Hein Otterspeer en Jan Smeekens, allrounders Chris Huizinga, Patrick Roest en Kramer en het voorlopig enige nieuwe gezicht, Joy Beune. Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte verlengde haar contract ook, zij sluit later vandaag aan. ,,Ideaal gezien heb ik 10 tot 12 rijders in de ploeg”, zegt Orie. ,,Ik had het liever al lang rond gehad allemaal, maar iedereen heeft zijn wensen en eisen en soms duurt het wat langer.”

Volledig scherm Sven Kramer en Jan Orie. © ANP

Kramer heeft zijn zaken zoals wel vaker het beste voor elkaar. Ruim voor de Olympische Spelen al verlengde hij zijn contract met twee jaar. Daarna werd bekend dat Jumbo voor minimaal 5 jaar aan de ploeg van Orie verbonden blijft.



,,Een sponsor voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van twee jaar, daar mogen we in deze tijden heel blij mee zijn, dat is ongeëvenaard”, zegt Kramer. Die ziet Nuis graag alsnog aansluiten. ,,Ik heb vier fantastische jaren met Kjeld gehad. Wellicht komt hij er nog bij. We zijn nu een soort voetbalteam dat doorspeelt tijdens de transferperiode.”

Volledig scherm Sven Kramer. © AP

Kramer en Orie namen afgelopen weken uitgebreid de tijd om nader te onderzoeken waarom het bij de Fries de laatste maanden van het seizoen zo moeizaam verliep. Kramer won de olympische 5 kilometer in Gangneung, maar stelde teleur op de 10 kilometer en later de WK allround in Amsterdam.

Quote Schaatsen is mijn werk, deze dingen horen daar ook bij. Sven Kramer ,,Dit is geen verlaat excuus”, zegt Kramer, ,,want het is zoals het is. Maar ik ben vorig seizoen drie keer hard gevallen op de fiets. Zelfs in september nog. Je lijf krijgt dan zo’n ontiegelijke oplawaai. Zeker voor mij, met mijn zwakke rug, kan dat de reden zijn geweest waardoor het op het ijs niet zo voelde als ik gewend ben. Op kracht en conditie ramde ik het seizoen vol door en won nog de nodige prijzen, maar dat houd je dus niet hele seizoen vol. Misschien hadden we eerder moeten diagnosticeren, maar het is gegaan zoals het is gegaan.”

En dus was het even slikken voor Kramer, deze vakantie. ,,Vier jaar lang zet je alles op alles voor die Spelen. Dan heb je het liefst daarna even een maandje helemaal geen zorgen. Maar ik werd nu gedwongen meteen weer aan de slag te gaan. Ik ben door de hele mallemolen gegaan en heb een plan geschreven voor komend seizoen. Ik heb ook veel met Jac gesproken over dingen die we anders hadden kunnen doen. Schaatsen is mijn werk, deze dingen horen daar ook bij.”

Orie ziet op beelden wel ‘iets’ aan de techniek en het fysiek van Kramer. ,,Bij het afzetten met links, stuur je daarna terug. Sven moet iets te veel compenseren met zijn romp. Maar het is schimmig, want soms zie je het ook weer niet. Het is afwachten hoe dat straks op het ijs zal zijn.