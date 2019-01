Kramer en Roest niet op het NK allround

Video Schouten wint eerste marathon op natuurijs in Haaksber­gen

21 januari Simon Schouten heeft op de baan van schaats- en skeelerclub IJSCH in Haaksbergen de eerste schaatsmarathon van deze winter op natuurijs gewonnen. Na 100 ronden was de 28-jarige rijder van Royal A-ware de sterkste in de eindsprint van een kopgroep van tien man. Zijn ploeggenoot Arjan Stroetinga eindigde als tweede en Casper de Gier werd derde.