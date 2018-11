Kramer meldt zich ook af voor 5000 meter: ‘Het is geen lekker gevoel’

De kopman van Team Jumbo sprak na die race al zijn twijfels uit over zijn deelname aan de 5000 meter, de afstand waarop hij drievoudig olympisch kampioen is. ,,Ik heb last van mijn rug, ja, en dat is vervelend. Het is geen lekker gevoel.''



De suggestie dat hij beter met het vliegtuig naar huis zou kunnen gaan, wees Kramer zaterdag een tikje aarzelend van de hand. ,,Ik ben natuurlijk niet voor maar één race naar Japan gekomen.''

De tweede wereldbeker is komend weekeinde in Tomakomai.



Kramer had vorig seizoen ook al last van zijn rug. Bij de wereldbekerkwalificatie twee weken geleden in Thialf bleek hij evenmin klachtenvrij en trok hij zich terug voor de 10.000 meter.