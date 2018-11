Kramer na baanrecord Roest: ‘Is voor mij wel even slikken’

Roest verbreekt baanrecord Kramer in Thialf

21:22 Patrick Roest heeft bij de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Thialf grote indruk gemaakt op de 5000 meter. De wereldkampioen allround zegevierde in een nieuw baanrecord: 6.08,98. De oude toptijd in de Friese schaatstempel stond op naam van Sven Kramer, die in 2015 op 6.09,65 finishte.