Kramer over ingreep aan rug: ‘Ik ben eigenlijk te goed om te opereren’

Voor Sven Kramer is een operatie aan zijn kwetsbare rug voorlopig niet meer aan de orde. De 34-jarige Friese schaatsgrootmeester heeft al enkele jaren last van zijn rug, waardoor hij niet altijd meer in staat is om topprestaties te leveren. In het afgelopen seizoen zinspeelde hij een paar keer op een ingreep, maar dat is inmiddels bij Team Jumbo-Visma geen thema meer.