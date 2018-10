Kramer sluit Spelen 2022 niet uit: ‘Ik hoef het voor niemand meer te doen’

,,Het is niet zo dat ik per definitie denk dat me dat niet meer gaat lukken’', aldus de 32-jarige Kramer, die al vier Spelen van de partij was. ,,Als ik niet meedoe om te winnen, gaat de lol er snel af. Dan wordt de keuze voor mij ook makkelijker. Zoals ik me nu voel, gaat het eigenlijk best wel oké. Waarom zou ik stoppen met iets waar ik zoveel plezier uithaal? Ik zit hier nu niet meer zoals vier jaar geleden met het gevoel van: het zal en het moet. Dat is ook wel fijn. Ik hoef het voor niemand meer te doen, er zit minder druk op.’’



Kramer won bij de Spelen van 2010, 2014 en 2018 goud op de 5000 meter. De 10 kilometer wist hij niet te winnen. Na een diskwalificatie in Vancouver volgde zilver in Sotsji. Dit jaar kwam hij in Pyeongchang niet verder dan de zesde plaats.



Na de Spelen in Zuid-Korea vertelde Kramer veel last te hebben gehad van zijn rug. ,,Ik kwam totaal niet fit uit het seizoen. Het gaat langzaam beter nu, al is het met vallen en opstaan. Ik wil toe naar veel meer betere dagen’', aldus de Fries, die onlangs voor de eerste keer vader werd.



Fit worden is komend seizoen het belangrijkste voor Kramer. Belangrijker dan sportieve prestaties. ,,Ik wil ‘s ochtends opstaan en zonder problemen mijn sokken aan kunnen doen. Dat klinkt misschien heel gek, maar dat lukt vanwege mijn rug niet altijd.’’