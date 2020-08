Kramer start nieuw project en wil alle kinderen weer het ijs op krijgen

Door Lisette van der Geest



Sven Kramer wappert kort met zijn hand bij zijn hoofd, terwijl hij geamuseerd naar Douwe de Vries kijkt. Wie hem op zijn twintigste had gezegd: ‘Hé, zullen we een goed doel beginnen?’, had dat handgebaar als antwoord gekregen. Kramer: ,,Dan had ik ook gedacht: já, koekoek.” Maar op zijn 34ste kijkt hij anders. Nu zit hij met De Vries (38) in een etablissement in Heerenveen voor een gesprek over een nieuwe stichting: de Sven Kramer Academy. Hun doel: meer mensen laten schaatsen.



De toekomst van zijn sport staat onder druk, besefte Kramer een aantal jaar geleden. ,,Er is minder vaak natuurijs in Nederland, minder mensen komen in aanraking met ijs, ze hebben er minder feeling mee. Dat is jammer en baart ons zorgen”, zegt hij. De afgelopen jaren brainstormde hij tijdens fietsritjes met De Vries, ­jarenlang zijn ploeggenoot tot hij in maart van dit jaar stopte, en met anderen uit de sportwereld over oplossingen. Daar kwam uiteindelijk een non-profitorganisatie uit die vandaag wordt gepresenteerd.