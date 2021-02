Krol vanuit de schaatsbubbel: ‘Ik heb geen vriendin om te missen, ik ga me niet vervelen’

Bestuur houdt poot stijf en peinst niet over Elfsteden­tocht: ‘Geen twijfel over mogelijk’

9 februari Ook nu de schaatskoorts sterk oploopt in Nederland, blijft het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden vierkant achter het eerder ingenomen standpunt staan: een Elfstedentocht is niet mogelijk in de huidige pandemie. ,,Voor 100 procent, daar is geen twijfel over mogelijk”, zegt voorzitter Wiebe Wieling.