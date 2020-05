Krol verder zonder Nuis, maar met Verbij bij Jumbo-Visma: ‘Nu staat er echt een hecht collectief’

Het is half april als Kjeld Nuis zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma verrast met de mededeling dat hij naar de concurrent vertrekt. De schaatswereld is in rep en roer, Nuis had in oktober vorig jaar zijn contract bij de ploeg van Jac Orie net met drie jaar verlengd, en niemand had deze stap aan zien komen.



Ook Krol niet, geeft hij nu toe. Nu pas, want Krol en zijn ploeggenoten mochten niet naar buiten treden over de opmerkelijke transfer. ,,Het was een grote verrassing", begint Deventenaar Krol, die de laatste jaren vaak in één adem met Nuis werd genoemd. De twee vochten op de grote toernooien vaak om de ereplaatsen en waren doorgaans hun eigen grote concurrent. Ze haalden op het ijs het beste in elkaar naar boven, of in elk geval het ‘snelste’.