Krol verslaat Yuskov en pakt goud op 1500 meter

Thomas Krol heeft bij de EK afstanden in Heerenveen de Europese titel veroverd op de 1500 meter. De regerend wereldkampioen op dit onderdeel zegevierde in een tijd van 1.43,67.

Achter de onttroonde Russische titelhouder Denis Joeskov (1.44,80) pakte Patrick Roest brons met een tijd van 1.44,82. Koen Verweij moest genoegen nemen met de vijfde tijd (1.45,88).

Olympisch kampioen Kjeld Nuis, die in 2018 de eerste editie van de EK afstanden al oversloeg, ontbrak opnieuw in het deelnemersveld. De 30-jarige blikvanger van Team Jumbo-Visma kreeg voor dit toernooi geen aanwijsplek van de selectiecommissie van de Nederlandse schaatsbond KNSB. Voor de WK afstanden komende maand in Salt Lake City (13-16 februari) kreeg hij wel een startbewijs voor de schaatsmijl en mag hij ook aan de 1000 meter meedoen. Op beide afstanden is Nuis wereldrecordhouder.

Nuis kon zich eind vorige maand bij de NK niet op eigen kracht kwalificeren voor de EK en WK afstanden. Hij was door de gevolgen van een zware griepaanval niet in staat om in Thialf mee te strijden om de diverse startbewijzen. Mede daardoor kon Krol toen ook al de Nederlandse titel op de 1500 meter winnen.

Komende maandag dient in Amsterdam het beroep dat Team Reggeborgh heeft ingediend bij de geschillencommissie van de KNSB tegen de twee aanwijsplekken voor Nuis. Door die beslissing kunnen Dai Dai Ntab (1000 m) en Verweij (1500 m) op de betreffende afstanden in Salt Lake City vooralsnog niet meedoen. De twee rijders van Reggeborgh willen op een advocatenkantoor in Amsterdam gedaan krijgen dat ze bij de wereldbeker in Calgary (7-8 februari) alsnog met Nuis mogen uitmaken wie de twee WK-tickets verdienen. Verweij kon vanavond in Thialf echter zijn mondiale ambities nog niet echt waarmaken.

Sprinter Ronald Mulder, teamgenoot van Ntab en Verweij, hoopt via de geschillencommissie nog een startbewijs voor Calgary af te dwingen. Door materiaalpech kwam hij bij de NK afstanden op de 500 meter in Heerenveen niet verder dan de elfde plek.

