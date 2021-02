Laatste winnaar rijdt vandaag zijn eigen Elfstedentocht: ‘We zien wel hoe ver hij komt’

Een Tocht der Tochten past niet in tijden van een pandemie, maar oud-winnaar Henk Angenent laat zich niet tegenhouden. Vandaag probeert hij of het toch mogelijk is om de hele route van de Elfstedentocht te schaatsen. ,,Na de tocht van 1997 is dit altijd zijn grote wens geweest.‘’

Door Arjan Schouten

Zijn schaatshart bloedde, toen het ministerie deze week alsnog een streep haalde door eventuele marathonwedstrijden op natuurijs. Zo’n uitzonderlijke vorstperiode, die verdiende een wedstrijd. Sowieso een NK, of een klassieker. Maar nee, het mocht niet zo zijn. Dus stond Henk Angenent de laatste dagen al op tal van locaties op het ijs, om zelf maar wat meters te maken. Dicht bij huis in Woubrugge en ook in de Alblasserwaard, waar hij vrijdag al op het traject van de Molentocht reed voor de drukte van het weekend. Maar Friesland riep, hij moést terug naar het ijs waar zijn leven 24 jaar geleden voor altijd veranderde.

,,Ik ga een stuk Elfstedentocht schaatsen”, liet Angenent gisteren weten. Dat stuk werd al snel een groter plan, na overleg met zijn schaatsvrienden. Met Henk Matser, eigenaar van het Van der Valk-hotel in Leeuwarden en zanger Syb van der Ploeg en zijn broer Jacob, fietst Angenent elk jaar met Pinksteren de Elfstedentocht. Nu bood Moeder Natuur de kans om hem ook nog eens zelf te schaatsen, dus startte het kwartet vanmorgen vroeg op het ijs van De Zwette, waar Angenent in 1997 ook begon aan zijn succestocht.

Volledig scherm Het viertal bij de Waterpoort in Sneek. © Sannah Angenent

,,Ze wilden eerst eigenlijk maandag pas gaan, maar met die aangekondigde dooi was dat niet zo’n goed plan”, vertelt Angenents vrouw Sannah vanuit Friesland. ,,Syb was gister al op het ijs geweest en dat bleek op veel stukken best goed begaanbaar. Dus zijn ze vandaag maar meteen vertrokken.”

Met een bevoorradingsauto vol versnaperingen rijdt Sannah met haar dochter dwars door Friesland voor het kwartet uit. Bij de passage in Sneek schoot ze al wat foto’s bij de bekende Waterpoort en merkte ze dat het niet ongemerkt voorbij gaat, dat de oud-winnaar terug is op ‘zijn’ ijs. ,,Mensen klapten en riepen en wilden graag met Henk op de foto. Ja, dat is toch wel leuk natuurlijk.”

Quote Ze hebben tot half zes, denk ik. Daarna wordt het donker. Misschien dat ze desnoods maar wat stukken met de auto moeten. Sannah Angenent

Maar of haar man vandaag de complete 200 kilometer af kan leggen, net als 24 jaar geleden? Sannah heeft zo haar twijfels. ,,Het stuk van de Zwette naar Sneek daar hebben ze al héél lang over gedaan, veel moeten klunen. Dus het valt niet mee. En op de Luts kunnen ze waarschijnlijk ook niet schaatsen, daar liggen veel stukken open. Maar we zien wel hoe ver ze komen. Ze hebben tot half zes, denk ik. Daarna wordt het donker. Misschien dat ze desnoods maar wat stukken met de auto moeten. Of ik pik ze ergens op.”

Volledig scherm De Wonderbrug in Sneek. © Sannah Angenent.

Angenent moést het gewoon nog een keer proberen, weet ze. ,,Na de tocht van 1997 is zijn grootste wens altijd geweest om de toertocht nog een keer te rijden”, weet Sannah. ,,In ’97 zat hij zo ín die wedstrijd en daar reed hij ook nog een paar uur in het donker. Henk wil het graag gewoon nog eens een aantal keer bewust meemaken.”

Maar ook dat is sinds ’97 niet meer gelukt. En door een wedstrijd- en toertocht werd door het bestuur van de Elfstedenvereniging voor deze winter vanwege corona al vroeg in de streep gezet. Dus dan maar op eigen houtje. Sannah: ,,Dat is dan toch de sportman die in Henk weer wakker wordt.”

Volledig scherm Sloten. © Sannah Angenent.

Volledig scherm Henk Angenent komt in 1997 als eerste over de finish op de Bonkevaart. © Marcel Wagena000

Volledig scherm © Cor Vos