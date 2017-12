Leenstra na Nederlands record: Eindelijk een echt lekkere race

Marrit Leenstra dacht afgelopen weken dat het gat met de Japanse Miho Takagi op de 1500 meter enorm was. ,,Maar nu zie je dat ik redelijk in de buurt kan komen, als ik een goede rit rijd.”

Door Rik Spekenbrink

Want dat was de 1.52,06 van Leenstra vanavond. Goed voor een Nederlands record bovendien, dat met 1.52,08 op naam stond van Ireen Wüst. ,,Eindelijk eentje die écht lekker ging”, zei Leenstra. ,,Al is het wel jammer dat Takagi er in de laatste rit onder ging. De pupil van de Nederlandse bondscoach van Japan, Johan de Wit, klokte 1.51,79. ,,Je zag dat ik vanuit de laatste bocht net niet lekker meer kan doortrappen door de vermoeidheid. Miho kon nog wel snelheid maken.”

Hoe dan ook een fijne opsteker voor Leenstra, die de afgelopen anderhalf seizoen eindeloos vaak vierde werd en na afloop vaak wist dat er meer in had gezeten. ,,Soms ging ik twijfelen aan mezelf, of was ik te gespannen, zoals op de WK afstanden. Werd ik weer twee keer vierde. Daar zat ik er echt doorheen.”