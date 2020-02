Leerdam pakt zilver op 1000 meter: geen podiumplek in eindklassement

Het goud op de 1000 meter ging naar Miho Takagi met 1.13.93 en daarmee werd de Japanse de vierde vrouw die wereldkampioen sprint én allround is geworden. Anni Friesinger was de laatse. Takagi liet landgenote Nao Kodaira, de wereldkampioen van vorig jaar, achter zich. Kodaira pakte het zilver terwijl het brons naar Olga Fatkoelina ging.



Voor de Nederlandse schaatssters zat er niet meer in dan een respectievelijk vijfde (Leerdam), zevende (Jorien ter Mors) en achtste plaats (Letitia de Jong) in het eindklassement. ,,Twee keer tweede op de 1000 meter: daar ben ik best wel blij mee. Ik heb te veel laten liggen op de 500 meter. Die gaat nu gewoon nog niet goed. Wat ik op de 1000 meter kan vanuit de ontspanning lukt nog niet bij de 500 meter", was Leerdams eerste reactie bij de NOS.