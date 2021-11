Leerdam vierde op 1000 meter bij baanrecord Bowe, opnieuw Nederlands podium bij de mannen

Nederlands podium bij de mannen

Bij de mannen was er een geheel Nederlands podium, net als vorige week in Polen. Thomas Krol was de snelste op de 1000 meter met een tijd van 1.08,66. In de laatste rit dook hij nipt onder de tijd van Kai Verbij, die lange tijd hoopte op het goud.



Krol was slechts tweehonderdste sneller dan zijn teamgenoot Verbij. Kjeld Nuis zat daar maar heel kort achter. Hein Otterspeer, die vorige week de eerste wereldbekerwedstrijd in Polen op zijn naam had geschreven, kwam in een rommelige race tot 1.08,95. Hij werd daarmee achtste. Merijn Scheperkamp werd met 1.10,27 negentiende.