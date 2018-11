Letitia de Jong wint 500 meter in Thialf

Kramer na baanrecord Roest: ‘Is voor mij wel even slikken’

2 november Sven Kramer gaf eerlijk toe dat hij meer had verwacht van zijn eerste serieuze schaatsrace in het nieuwe seizoen. Uitgerekend op ‘zijn’ afstand, de 5000 meter, kreeg hij een flinke tik van ploeggenoot Patrick Roest. Kramer eindigde als derde in 6.17,09 en raakte ook nog eens zijn baanrecord in Thialf kwijt aan de 22-jarige wereldkampioen allround (6.08,98).