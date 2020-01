LIVE | Antoinette de Jong pakt nationale titel allround

Nederland­se titel voor De Jong, Wijfje pakt WK-ticket

14:08 Antoinette de Jong heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Nederlandse titel allround veroverd. De Friezin stelde in Heerenveen op de afsluitende 5000 meter haar eindzege veilig. De 24-jarige rijdster van Team Jumbo-Visma reed met 6.58,38 de tweede tijd. Dat was ruim voldoende voor haar tweede triomf bij de NK allround na haar primeur in 2016.