LIVE | Bomvolle schaatsdag van start met 500 meter bij de dames

Kan iemand het oranje schaats­feest­je verpesten?

9:43 Dit weekend zijn in Thialf de Europese kampioenschappen schaatsen. Op alle vier de onderdelen zijn de Nederlanders topfavoriet, maar vanwege de coronacrisis zijn er dit seizoen nog geen internationale schaatswedstrijden verreden dus eerlijk vergelijkingsmateriaal is schaars. We doken daarom in de cijfers en uitslagen: welke buitenlanders kunnen het oranje feestje in Heerenveen bederven?