LIVE | Bosker timmert op 1500 meter stevig fundament onder allroundtitel

Schaatswe­reld alert: Russische ploeg in quarantai­ne in Nederland

Heel wat Russische schaatsers hebben in de aanloop naar de EK afstanden van komend weekeinde in Thialf positief getest op het coronavirus. De hele ploeg zit daarom voorlopig in quarantaine in Nederland. De komende dagen moet blijken of de Russen vanaf vrijdag toch op het ijs staan in Heerenveen.

4 januari