LIVE | Eerste gouden medaille van de dag is een feit, sprintvrouwen hopen op hoofdprijs

EK afstanden: Nuis vervangt Otterspeer op 1000 meter

Kjeld Nuis komt komend weekend op de EK afstanden in Thialf wel op de 1000 meter in actie. Hij is de vervanger van Hein Otterspeer, die niet deelneemt aan de EK in Heerenveen. Nuis greep eind vorig jaar op het olympisch kwalificatietoernooi naast een ticket voor de 1000 meter op de Olympische Spelen.

3 januari