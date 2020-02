LIVE | Fish zet wereldrecord neer op 10 kilometer, nu beurt aan Bloemen en Roest

Knegt bij rentree naar halve finales op relay bij wereldbe­ker in Dordrecht

20:48 Sjinkie Knegt heeft onder luid gejuich zijn rentree gemaakt bij de wereldbekerwedstrijden in de Sportboulevard in Dordrecht. De 30-jarige Fries startte in de kwartfinale van de relay samen met Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Sven Roes.