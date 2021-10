LIVE | Jutta Leerdam won de eerste 500 meter, wat kunnen de concurrenten bij de tweede?

Sven Kramer kondigt afscheid aan: ‘Ik ben niet bang voor het beruchte zwarte gat’

De Olympische Winterpelen in februari zijn het laatste sportieve kunstje van Sven Kramer. Daarna volgt een groots afscheid in het Olympisch Stadion en een nieuwe carrière: hij krijgt een managementrol binnen Jumbo-Visma, vertelt hij in een interview met fietsmagazine Bicycling.

20 mei