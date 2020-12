LIVE | Mannen van de lange adem strijden om WK-tickets 10.000 meter

NK sprint na hectische transferzo­mer: welke topper maakte de beste overstap?

28 november Wie eerder nog in groen schaatste, rijdt nu in geel, de 'gelen' kregen er zelf ook wat nieuwe gezichten bij en weer een ander sprint deze winter in een zwart pak. Dat wordt even wennen, dit weekend bij de NK. Maar creëert zo'n carrousel ook extra rivaliteit?