LIVE | Poegenachtervolging slotafstand, Bergsma niet op het podium na massastart

Ineens werd krachtpat­ser Hekman aan alle kanten voorbij geschaatst: ‘Maar ze zijn nog niet van me af’

Niemand was de afgelopen jaren zo goed als marathonschaatser Gary Hekman (33) uit Kampen. Hij won alles wat er te winnen viel, tot begin vorige maand ineens alles tegenzat. Hij viel zienderogen af, was continu moe en werd voorbij geschaatst door concurrenten die zijn concurrenten niet hadden mogen zijn. Wat is er aan de hand?

26 november