LIVE | Vrouwen trappen dag 2 van het WKKT in Thialf af met 500 meter

video Gevallen Otterspeer niet naar WK: ‘Het is echt een mentale klap, zo simpel is het’

26 december Voor de één was het voorseizoen uiterst succesvol, bij de ander verliepen de afgelopen weken juist lastig door allerlei redenen, maar zaterdagmiddag in Thialf waren die rollen omgedraaid. Hein Otterspeer zag zijn kans op een WK-ticket letterlijk wegvallen, terwijl Ronald Mulder met een verschil van twee duizendsten van een seconde het laatste startbewijs voor de mondiale titelstrijd in februari bemachtigde.